Среди продуктов питания больше всего за год подорожали яйца.

Потребительская инфляция в Украине в годовом измерении в мае составила 15,9%, что стало максимальным показателем за 2 года – после апреля 2023 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. Отмечается, что инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем составила 1,3%, а с начала года – 5,6%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 22,1%.

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Больше всего за год подорожали яйца (на 86%), овощи (на 35,7%), подсолнечное масло (на 35,4%) и фрукты (на 33,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 18,3%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%.

Цены на коммунальные услуги за год выросли на 20,1 процента – главным образом за счет подорожания электроэнергии на 63,6% и услуг по управлению многоквартирными домами на 17,9%.

На 13,1% за год подорожали услуги здравоохранения, на 5,8% – транспорта. Скачок в 18,5% показали цены на услуги связи.

Инфляция в Украине

В апреле инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом измерении, а в мае, вероятно, достигла своего локального максимума, сообщал глава НБУ Андрей Пышный.

По прогнозам Нацбанка, летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг, чему будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления.

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