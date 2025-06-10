Существует угроза, что тогда Украина останется один на один со своими проблемами, считает публицист.

Если будет объявлено длительное прекращение огня в Украине, то есть опасность того, что на Западе начнут говорить, что война уже завершена. Об этом в интервью Украинской правде заявил британский историк, публицист Тимоти Гартон Эш.

По его словам, украинцам не стоит переживать из-за того, что иностранцы, напуганные новостями об обстрелах и разрушениях, не приезжают в Украину. При этом было бы хорошо, чтобы граждане других стран собственными глазами увидели происходящее, поняли бы ситуацию, в которой оказались жители Украины.

По мнению публициста, при организации того или иного действа украинской стороне нужно тщательно продумывать меры безопасности и уведомлять об этом иностранцев. В то же время Гартон Эш констатирует, что ехать поздно вечером в метро в плохие районы Нью-Йорка может быть опаснее, чем жить в Украине.

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"Но думаю, что есть большая проблема. Сейчас есть много замечательных репортажей из Украины. Если будет объявлено длительное прекращение огня, есть опасность, что все будут говорить, что война завершена. Тогда все внимание от Украины отвернется, как было в Боснии после 1999 года. И тогда вы остаетесь один на один со своими проблемами. Поэтому я не так беспокоюсь о том, как мотивировать людей приезжать в Украину сейчас, как думать больше о том, чтобы удержать внимание на более долгий период времени", - подчеркнул Хартон Эш.

Он отметил, что украинцы очень устали, но по-прежнему производят впечатление стойкого народа. При этом, несмотря на "нереалистичное ожидание" Запада на то, что война близка к завершению, что "мир вот-вот за углом", он не встретил в Украине ни одного человека, который имеет такую иллюзию. Историк предполагает: украинцы понимают, что их ждет долгая борьба.

"Что меня поразило, это то, что люди в определенной степени осознают: они будут бороться до тех пор, пока не выиграют войну. Но также они испытывают потребность строить собственную жизнь - это больше о культуре, искусстве, театре, личной сфере. Это о том, чтобы иметь нормальную жизнь. И это меня больше всего поразило на этот раз", - сказал публицист.

Переговоры об окончании войны

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между Украиной и РФ. Российская сторона передала украинской делегации свой "меморандум" о шагах к прекращению огня, текст которого обнародовали росСМИ. В нем - более трех десятков пунктов. В частности оккупанты настаивают на полном выходе ВСУ из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, отойти от границ РФ Силы обороны должны еще за 30 дней прекращения огня. Также Москва хочет остановки мобилизации и начала демобилизации в Украине, прекращения зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, международного признания Крыма и тому подобное.

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