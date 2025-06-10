Осадки ожидаются вечером.

В среду, 11 июня, в Киеве станет больше облачность, а вечером ожидается дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +12°...+13°, днем воздух максимально прогреется до +21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, вечером дождь.

Ветер подует с юга, юго-востока, 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится с 750 до 745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Тернополе 11 июня ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +22°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, джождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 11 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +28°, ясно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

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