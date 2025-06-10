По словам ветерана, это количество является дневной нормой для россиян.

Сейчас Россия производит более 100 ракет всех типов каждый месяц и от 200 до 400 "шахедов" ежедневно. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

"Сейчас россияне производят более сотни ракет всех типов ежемесячно. Это "Искандеры", Х-101, то есть как крылатые, так и баллистические ракеты. Например, 30-40 ракет типа Х-101 они производят в месяц. Это означает, что россияне могут изготавливать около 3-4 ракеты в день", - объяснил эксперт.

Гетьман отметил, что российские оккупанты ежедневно могут запускать до пяти ракет и до 400 "шахедов", или же накапливать их, чтобы проводить массированные атаки.

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"Сейчас россияне ежедневно запускают по Украине 3-4 ракеты - фактически это их дневная норма. Что касается "шахедов", то их россияне способны производить несколько сотен в день. Теоретически россияне могут ежедневно запускать по Украине 3-4 ракеты, а с учетом северокорейской ракеты КН-23 - до пяти. К этому следует добавить от 200 до 400 "шахедов", - добавил ветеран.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 10 июня атаковали "шахедами" центр города Одессы, в результате чего погибли двое мужчин, еще девять человек получили ранения.

По предварительной информации, армия РФ применить против города 10 беспилотников. Также известно, что погибшие и пострадавшие - это гражданские лица, местные жители.

"Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан", - рассказали в Одесской областной прокуратуре.

Кроме того, россияне массированно атаковали Киев, в результате чего погибла женщина в Оболонском районе. Также городской голова столицы Виталий Кличко сообщал, что от ночной массированной дроновой атаки врага пострадали четыре человека.

По словам спасателей, в результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города.

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