О помолвке ведущей с военнослужащим стало известно в январе.

Жених известной украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук признался, как его изменила война. В день своего 29-летия, 9 июня, парень решил публично рассказать о службе в ВСУ, которой посвятил 9 лет своей жизни.

"За эти годы я видел и переживал многое. Иногда я восхищался и гордился тем, какую же мы делаем колоссальную работу. Другая сторона - полное разочарование и непонимание, почему именно так, ведь можно же было иначе и лучше", - написал он в Instagram.

По словам Бабчука, служба и война многому научили его и сделали тем, кем он является.

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"Давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой, - добавил военный. - Отдельно хочу выразить слова благодарности своим друзьям, основу из которых составляют военные. Ценю вашу поддержку, помощь и то, что делитесь опытом. Зоть мы и служим в разных сферах, мы - одно целое. Хочу, чтобы каждый из нас дожил до конца".

Как писал УНИАН, роман Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука развивался довольно стремительно.

Впервые стало известно об их отношениях осенью прошлого года. А в январе 2025-го ведущая показала кольцо на пальце и заявила о помолвке.

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