ChatGPT устал от 'глупых' вопросов: чат-бот вышел из строя во всем мире

В OpenAI изучают природу проблемы.

10 июня пользователи ChatGPT из разных стран не смогли получить доступ к чат-боту. По всему миру наблюдаются массовые сбои в работе нейросети.

Серьезные перебои, по данным Downdetector, наблюдаются с 10:00 сегодняшнего дня. ChatGPT выдает ошибку при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.

Проблемы наблюдаются не только в ChatGPT, но и в других продуктах Open AI – в частности, видеогенераторе Sora. Часть пользователей все же смогла получить доступ к чат-боту, но отмечает, что сервис работает медленно и отвечает значительно дольше, чем обычно.

Видео дня

В OpenAI уже сообщили, что изучают природу проблемы, однако причины сбоя и время восстановления работы ChatGPT пока неизвестны. Предыдущий масштабный сбой в работе чат-бота произошел в январе.

Напомним, накануне в ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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