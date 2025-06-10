К основным преимуществам Android чаще всего относят гибкость, открытость и совместимость.

Популярный зарубежный портал Android Authority провел опрос среди своих читателей и выяснил, что абсолютное большинство владельцев смартфонов на Android не планируют переходить на устройства Apple.

Из почти 13 тысяч респондентов 80% ответили, что довольны операционной системой своих устройств и не рассматривают возможность перехода на iOS.

Результаты опроса подчеркивают устойчивую преданность пользователей Android к своей платформе. Причины такого выбора часто связаны с более гибкой настройкой системы, расширенным инструментарием для энтузиастов, поддержкой сторонних приложений и богатыми возможностями кастомизации. Таким образом, каждый может найти что-то для себя.

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Тем не менее, в Android Authority подчеркивают, что пользователи в принципе редко хотят переходить с привычной мобильной платформы на новую – как показывают другие опросы, это касается и любителей "яблочной" техники.

Примечательно, в отчете аналитиков из CIRP говорилось, что число пользователей Android, переходящих на iPhone, достигло 5-летнего максимума. При этом, чаще всего пользователи делают свой выбор в пользу более старых моделей iPhone, игнорируя новинки.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

В рейтинге удовлетворенности Apple лидером стал iPhone 12 mini. Его любят за компактные размеры, 5,4-дюймовый экран и продолжающуюся поддержку iOS. Также в топ любимчиков попали iPhone SE 2, iPhone 16, iPhone 8 и iPhone 13 Mini.

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