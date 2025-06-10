В среду, 11 июня, в Украину придут дожди и местами погремят грозы. Осадки сконцентрируются на западе страны, но такжед оберутся до Винницкой и Житомирской областей. Разница температур по стране составит 10 градусов: от +19° на западе, до +29° на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.
- В Тернополе 11 июня ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +22°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.
- В Виннице завтра будет +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, джождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+20°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.
- В Одессе 11 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.
- В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +28°, ясно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
11 июня - праздник, приметы погоды
11 июня - в это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница". Если погода сухая и ясная, то лето будет засушливым и жарким.