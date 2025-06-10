Сильный ветер, дующий с правильного направления, мог бы заставить воду расступиться.

История о том, как Моисей разделил Красное море, является одной из самых известных притч Ветхого Завета. В ней рассказывается история пророка, выводящего израильтян из рабства во время исхода из Египта. Согласно библейскому повествованию, Моисей, ведомый Богом, поднял свой посох над Красным морем, заставив воды разделиться, что позволило его народу перейти посуху. Фараон и его преследовавшие армии затем погибли, когда море снова сомкнулось, утопив их.

Но теперь, как пишет Mirror, ученые выдвинули гипотезу, которая может объяснить произошедшее с научной точки зрения. Они утверждают, что причина этому - природное явление, которое заставило море расступиться.

Согласно компьютерному моделированию, сильный ветер со скоростью 100 км/ч, дующий с правильного направления, мог бы открыть канал шириной до 5 километров в воде. И когда этот ветер стих, вода хлынула бы обратно со скоростью цунами, которое утопило бы египетскую армию. Это также подтверждается в Библии, где говорится: "Господь заставил море идти сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сухим, и воды разделились".

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При этом, как считает доктор Брюс Паркер, бывший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований, Моисей мог использовать свои знания о приливах, чтобы бежать из Египта.

"Моисей жил в пустыне неподалеку в свои ранние годы, и он знал, где караваны пересекают Красное море во время отлива. Он знал ночное небо и древние методы прогнозирования приливов, основанные на том, где находится луна над головой и насколько она полна", отмечает Паркер.

Ключевым в этой ситуации было направление ветра. Профессор Натан Палдор, океанолог из Еврейского университета в Иерусалиме, рассказал MailOnline: "Когда сильный ветер дует на юг от вершины залива в течение примерно одного дня, вода выталкивается в сторону моря, таким образом обнажая дно, которое ранее было под водой".

Расчеты профессора предполагают, что ветер, дующий всю ночь со скоростью от 65 до 70 километров в час с северо-запада, мог бы отбросить воды моря назад на расстояние до мили. Это также понизило бы уровень моря примерно на три метра и позволило бы израильтянам передвигаться по дну по подводному хребту.

Ранее ученые отыскали точное место крушения легендарного корабля "Индевор" Джеймса Кука - первого европейского судна, которое доплыло до восточного побережья Австралии.

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