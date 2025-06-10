Курс гривни к евро установлен на уровне 47,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,50 грн за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 47,48/47,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня вырос на 11 копеек и составил 41,70 гривни за доллар, а курс евро не менялся и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

В еженедельном обзоре инвесткомпании ICU отмечается, что Национальный банк усилил курс гривны, несмотря на сохранение значительного дефицита валюты и большой объем интервенций, и в ближайшее время не будет отказываться от политики крепкой гривны. Аналитики считают, что НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы.

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