Довоенный формат общегосударственных вступительных экзаменов предусматривал, что вся страна сдавала один предмет в один день.

В ближайшем будущем изменений в проведении Национального мультипредметного теста (НМТ) в Украине не предвидится, поскольку ситуация с безопасностью остается сложной. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Телеграфу.

"Мы помним, что раньше у нас был такой формат общегосударственных вступительных экзаменов, который предусматривал, что вся страна сдавала один предмет в один день. Это означает, что, условно говоря, в этом году 312 тысяч поступающих должны были бы одновременно писать украинский язык. В нынешних условиях безопасности это невозможно организовать", - заявил чиновник.

Поэтому, говорит он, участников разбивают на меньшие группы и проводят мультипредметный тест "в безопасных средах". По словам Винницкого, чем дальше на восток нашей страны - тем чаще эти тесты проходят в подвалах, в укрытиях, которые специально оборудованы для этого.

Видео дня

"Часто это происходит на базе университетов - мы приложили для этого много усилий. Как и в прошлом году, в этом году тестирование включает четыре предмета: три обязательных и один на выбор", - сказал замминистра.

Он заверил, что "на сегодня нет необходимости что-то менять", и в ближайшем будущем также не предвидится фундаментальных изменений.

"Мы бы хотели постепенно вернуться к тестированию по отдельным предметам вместо мультипредметного формата. Это позволило бы уделить больше времени каждому тесту - условно говоря, два часа на один предмет вместо одного. В таком случае цена ошибки для поступающего будет значительно меньше. Но для этого нужны существенные изменения в ситуации с безопасностью в Украине", - сказал Винницкий.

Другие новости образования

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине ежегодно уменьшается количество выпускников. Как пояснил заместитель министра образования Винницкий, а 2002 году падение количества выпускников в Украине было связано с Чернобылем, и с тех пор уменьшается количество выпускников школ на 20-30 тысяч ежегодно. По словам чиновника, причиной такой тенденции является то, что в Украине рождается меньше детей.

Также в МОН назвали наиболее бесперспективные специальности в Украине. По мнению Винницкого, большинство выпускников в 17-летнем возрасте не имеют осознанного понимания того, чем хотят заниматься в течение всей жизни. В итоге, самыми популярными специальностями оказываются те, которые предлагают минимальное количество мест на рынке труда: право, менеджмент, финансы, журналистика. Поэтому власти приняли решение ввести "индикативную себестоимость": цена контракта на популярные специальности, которые являются абсолютно неперспективными, существенно поднялась.

Вас также могут заинтересовать новости: