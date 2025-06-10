По словам бойца, в Украине также необходимо открыть производство оптоволокна.

Самой главной технологией, которая определяет будущее российско-украинской войны является искусственный интеллект, поэтому использование дронов с ИИ является следующим уровнем конфликта. Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Украинского радио".

"Наше сотрудничество с американскими технологическими корпорациями может дать молниеносный эффект. Им нужна наша обратная связь. Мы совместно создаем продукцию боевого применения, испытываем и показываем, как она работает. Постоянно модернизируются определенные недоработки", - подчеркнул он.

Также военный считает, что в Украине необходимо открыть производство оптоволокна, ведь его очень не хватает на фронте.

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"Мы уже видели катушки до 25 км. Оптоволокно полностью изменило ход противодействия средствами РЭБ. РЭБы - недействительны. Нам нужно больше ставить сеток, которые не позволят пролетать дронам. Это отдельная история с логистикой", - объяснил Ярославский.

По словам командира, Украина сейчас должна максимально быстро перейти на антишахедные дроны, которые уже тестируются.

"Ближе к сентябрю враг будет производить от 700 до 1000 дронов в сутки по всей территории России. Соответственно их применение увеличится. Мы уже фиксируем полет шахедов на высоте 4,5 тысячи метров, а стандартная зенитная установка не работает на такую высоту. Поэтому сейчас мы должны максимально быстро переходить на антишахедные дроны. У нас они уже есть и мы их тестируем. Если на такой высоте зайдет сто дронов и пойдут по целям, они все сто достигнут своей цели", - подытожил Ярославский.

Использование дронов на войне в Украине - последние новости

Ранее в украинской разведке рассказали, что Россия в пять раз увеличила темпы производства "Шахедов". В частности, в конце мая 2025 года темпы производства таких дронов в РФ составляли около 2700 дронов в месяц. Также за такой период в России произвели около 2500 имитаторов ударных беспилотников типа "Гербера".

В то же время The Times писало, что дроны изменили способы ведения войны, но это не путь к победе. В частности министр обороны Великобритании Джон Хили нгаолосив, что в российско-украинском конфликте дроны теперь убивают больше людей, чем традиционная артиллерия.

Однако эксперты говорят, что плохая погода может значительно сократить доминирование дронов на фронте, тогда как артиллерия останется быстрым способом поражения целей. Поэтому беспилотники являются лишь частью более широкого вопроса, который вращается вокруг робототехники и автономности искусственного интеллекта.

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