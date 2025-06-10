Ожидается, что расширение позволит увеличить количество прямых рейсов в столицу Каталонии из США и Азии.

Власти Каталонии дали разрешение оператору аэропортов Aena на расширение аэропорта Барселоны, являющегося одним из самых популярных в стране, – стоимость работ составит 3,2 млрд евро.

Сделка между Министерством транспорта Испании, правительством Каталонии и Aena включает расширение третьей взлетно-посадочной полосы и строительство вспомогательного терминала международного аэропорта Барселона-Эль-Прат, а также реконструкцию терминалов 1 и 2 и парковки, сообщил журналистам 10 июня 2025 года президент региона Сальвадор Илья, пишет Reuters.

Ожидается, что расширение позволит увеличить количество прямых рейсов в каталонскую столицу из США и Азии – желанных рынков для местной туристической индустрии.

Видео дня

По данным Aena, новый терминал должен увеличить пропускную способность аэропорта с нынешних 55 миллионов до 70 миллионов пассажиров в год.

Кроме того, согласно заключенной договоренности, почти 300 гектаров соседнего парка сельскохозяйственных полей Льобрегат будут превращены обратно в водно-болотные угодья, чтобы компенсировать прогнозируемое воздействие строительных работ на окружающую среду.

В то же время, запланированное расширение, которое обсуждалось в течение многих лет, критикуется экологами, активистами, выступающими против чрезмерного туризма, и крайне левыми партиями.

Член каталонского парламента Айна Видал из партии Sumar заявила, что Барселона уже переполнена туристами и не имеет возможности принять больше.

"Больше самолетов – больше загрязнения для города, который уже на пределе", – заявила она на пресс-конференции 10 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее ирландский лоукостер Ryanair обвинил испанского госоператора аэропортов Aena в "чрезмерных зборах", которые взимаются с авиакомпаний за разрешение выпулнять туда рейсы. Из-за этого перевозчик сократил рейсы через семь региональных аэропортов Испании на лето 2025 года.

Позже в Ryanair пригрозили продолжить сокращать перевозки в Испанию, если Aena не пересмотрит свой подход к аэропортовым сборам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.