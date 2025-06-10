Цены на жилье в Украине растут: в каких областях стремительно подорожали квартиры

Столица Украины остается самым дорогим городом.

Цены на первичном рынке недвижимости в большинстве регионов в мае 2025 года продемонстрировали рост. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

"Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют рост. Наибольшее подорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградская область показала снижение - в среднем на 5%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что Киев остается самым дорогим городом: средняя цена - 1 409 долл./м². Самые дешевые новостройки в прифронтовых регионах: Запорожской, Сумской, Николаевской.

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При этом самый заметный рост интереса к новостройкам наблюдался в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем). В то же время существенное снижение спроса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.

Вторичный рынок

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ривненской и Николаевской областей. Согласно данным исследования, в течение мая средняя стоимость однокомнатных квартир продолжает расти в большинстве регионов Украины. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области (+16%), хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.

Самое дорогое жилье в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает 92,4 тысячи долларов. В разрезе районов - Печерский остается самым дорогим (почти 132 тыс. долл.), а Деснянский - самым доступным (45 тыс. долл.).

Кроме того, активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.

Рынок жилья в Украине - последние новости

В первом квартале 2025 года в Украине приняли в эксплуатацию более 28 тысяч новых квартир в жилых домах. Из них более 8 тысяч - в одноквартирных домах, еще около 20 тысяч - в многоквартирных.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Так, больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры.

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