Он также рассказал, как действовать в случае "силового" задержания.

Каждый мужчина в Украине сейчас может столкнуться с тем, что полицейские попросят остановить авто и предоставить военно-учетные документы для проверки. Однако в этом случае важно знать, как защитить свои права и что именно имеют право проверять правоохранители.

По словам адвоката АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов, полиция действует на основании части 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". В комментарии для "РБК-Украина" он отметил, что это позволяет им требовать у мужчин (18-60 лет), в период военного положения, предъявить военно-учетные документы вместе с паспортом.

Однако бывает и такое, что вместо полицейских документы требуют предъявить работники ТЦК. "Они не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку", - подчеркивает Трясов.

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Кроме того, адвокат заявляет, что при этом важно, чтобы все действия правоохранителей и работников территориальных центров комплектования фиксировались на боди-камеры. Этот небольшой нюанс позволит обжаловать неправомерные действия с их стороны, если такие произойдут.

"Вы в розыске" - что делать

Если преставители ТЦК заявляют, что они должны вас задержать, так как вы "находитесь в розыске", то это манипуляция, заявляет адвокат. По словам Трясова, понятие "розыск" присутствует лишь в Уголовном процессуальном кодексе (ст. 281 УПК). Даже в "Резерв+" этот статус не закреплен законодательно. У ТЦК нет законного права объявлять какого-либо человека в розыск.

В таком случае важно требовать предоставления вам определения суда об объявлении вас, как гражданина, в розыск. Кроме того, необходимо просить работников ТЦК объяснить, в рамках какого уголовного производства вы находитесь в розыске. Отсутствие ответа означает нарушение ваших конституционных прав.

Если вы вдруг оказались в ситуации, что вас задерживают силой, без составления протокола, тогда необходимо звонить адвокату, в 102 (для вызова следственно-оперативной группы). Также можно заявить о звонке в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий со стороны правоохранителей и ТЦК, а еще обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека.

Другие новости о ТЦК

Ранее УНИАН сообщал, что на сборном пункте в Киеве мобилизованные устроили беспорядки. Для того, чтобы "успокоить" ситуацию, на место прибыли представители правоохранительных органов.

Кроме того, мы рассказывали о проверках инцидентов с ТЦК. Командование сухопутных войск заявляет, что в мае 2025 года произошло 233 случая инцидентов с представителями центров комплектования. Однако 89% из них оказались "неподтвержденными".

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