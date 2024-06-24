Жордан Барделла считает, что Украина "сама должна себя защитить".

Кандидат в премьеры Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, если займет должность, то не будет отправлять в Украину дальнобойное оружие для ударов по территории РФ и французских инструкторов, сообщает LeMonde.

"Подобными заявлениями он подтвердил перепозиционирование "Национального объединения", которое в течение последних двух лет пыталось стереть свои симпатии к России, так и не сумев полностью освободиться от подозрений, которые подпитывались постоянной неопределенностью партии по этому вопросу", - говорится в материале.

Отмечается, что он не назвал, какую помощь следует ожидать Киеву, если он займет пост премьера Франции, но сразу четко установил "красные линии" и табу для своего государства. Так, для него недопустимы поставки Украине ракет дальнего радиуса действия и вооружений, которыми можно наносить удары по территории России, чтобы "избежать любого риска эскалации". Кроме того, он выступает против направления французских военных на фронт в Украину, о чем регулярно упоминает президент страны Эммануэль Макрон.

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"Украина должна защитить себя сама", - подчеркнул Барделла.

Политик также отметил, что одним главным признаком "нормализации" дипломатического дискурса "Национального объединения" является то, чтобы не ставить под сомнение "международные оборонные обязательства Франции" перед другими странами.

"Существует вопрос доверия к нашим европейским партнерам и нашим союзникам по НАТО", - подчеркнул он.

В то же время издание отмечает, что пророссийская лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, все чаще в своих заявлениях выступает за "диалог и союз с Россией в определенных вопросах". В частности, речь идет о европейской безопасности, "которая не может существовать без России", или борьбе с терроризмом, "которую Россия ведет более последовательно, чем любая другая сила".

Отправка инструкторов Франции в Украину - что известно

Как ранее писал УНИАН, в начале июня Макрон заявил, что отправка в Украину военных инструкторов из Франции вполне легитимная мера, а не эскалация. По его словам, Франция не воюет с Россией и не хочет эскалации, но хочет сделать все, что в ее возможностях, чтобы помогать Украине обороняться.

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что Франция не будет отправлять своих инструкторов в Украину, но будет обучать украинских военных на своей территории.

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