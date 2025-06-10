Осложнение погоды ожидается также и по Львовской области.

Во Львове в среду, 11 июня, ожидается неспроста погода с осадками и сильным ветром. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 11 июня утром и днем грозы, порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с, град", - прогнозируют синоптики.

Такая же погода, с грозами, ветром, местами шквалами и местами с градом ожидается и по территории Львовской области.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, ближайшие 5 дней Львовскую область ожидает относительно комфортная погода. Днем без жары и холода - до 23° тепла. Ночью преимущественно 6 - 11° тепла. Кратковременные грозовые дожди и порывы ветра прогнозируются в среду. В дальнейшем уже будет преобладать погода без существенных осадков.

11 мая во Львове будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, гроза, град. Во время осадков будет наблюдаться ухудшение видимости. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура ночью +10°...+12°, днем максимально +16°...+18°.

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