Президент Украины подчеркнул, что обмены должны продолжаться.

10 июня 2025 года состоялся первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что продолжается возвращение наших людей, о котором было договорено в Стамбуле.

"Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - отметил он.

Зеленский добавил, что уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

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"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", - отметил глава государства.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

"На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Среди освобожденных сегодня Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет", - отметили в Telegram Штаба.

Отмечается, что кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

"Все освобожденные сегодня Оборонцы имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

"Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников", - отмечается в сообщении.

Что известно об обменах пленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 9 июня Зеленский заявил о начале обмена, который продлится в несколько этапов в ближайшие дни. Он сообщил, что среди категорий тех, кого возвращают сейчас, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди освобожденных 9 июня - представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

В Штабе также отметили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

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