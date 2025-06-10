Металлургия будущего: как ИИ от Метинвеста экономит тысячи часов и спасает жизни на производстве

На своих предприятиях компания Метинвест использует все последние достижения - от технологий компьютерного зрения до собственной интеллектуальной системы обработки документов. О том, как они влияют на эффективность бизнес-процессов, рассказали финансовый директор Группы Юлия Данкова и руководитель команды по разработке R&D продуктов Метинвест Диджитал Антон Ищенко на XIII Ежегодном форуме финансовых директоров Украины в Киеве.

По словам Данковой, современные решения на базе технологий компьютерного зрения (Computer Vision) и интеллектуальной обработки документов (Intelligent Document Processing) позволяют мгновенно считывать, анализировать и классифицировать документы из различных источников.

С 2023 года Метинвест также использует собственную интеллектуальную систему обработки документов myOCR: платформа ежемесячно обрабатывает до 40 тысяч страниц документов, в том числе конфиденциальных. Она экономит около 20 тысяч часов рабочего времени в год и интегрирована с универсальным переводчиком с иностранных языков на украинский.

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Также в компании внедрили единое решение для систем компьютерного зрения SPAIS: эта система помогает выявлять нарушения безопасности на производстве, а также ведет автоматический контроль качества слябов. Система фиксирует контур, выявляет дефекты, измеряет обрезки и оперативно передает результаты работникам для дальнейших действий.

Приоритет в этой сфере Метинвест отдает решениям Microsoft и собственным разработкам, базирующимся на технологическом стеке Microsoft. Все разработки проходят обязательную проверку службы информационной безопасности - как на этапе внедрения, так и в процессе эксплуатации. Кроме того, роботизированные системы обучаются и тестируются на больших объемах данных и только после этого подключаются к работе в реальном потоке.

По словам Антона Ищенко, за пять лет работы по интеллектуальной автоматизации процессов Метинвест внедрил более 500 решений на различных технологиях, что позволило автоматизировать около 200 тысяч часов работы - эквивалент примерно 100 штатных сотрудников.

"В 2020 году мы могли автоматизировать около 70% процессов, а 30% оставалось недоступными из-за ограниченности технологий. Сегодня этот показатель вырос до 95%. Это открывает совершенно другие возможности, и мы активно движемся в этом направлении", - говорит Антон Ищенко.

Одной из главных инноваций является активное вовлечение сотрудников в процесс автоматизации. В Метинвесте сотрудники самостоятельно записывают свои бизнес-процессы и рабочие действия с помощью Task Mining, Power Automate и SAP Scripts. Это позволяет формировать качественные и структурированные требования к автоматизации из первых рук, а собранные данные анализируются и трансформируются в рабочие автоматизированные сценарии. А благодаря использованию Power Automate и Microsoft Copilot (корпоративного аналога ChatGPT), сотрудники могут самостоятельно автоматизировать повседневные задачи даже без специальных знаний по программированию.

Ранее Метинвест Рината Ахметова внедрил на предприятиях ИИ-решения для контроля качества производства. Искусственный интеллект выявляет дефекты при производстве слябов - металлургического полуфабриката, из которого изготавливается листовой прокат на заводе "Запорожсталь". Рабочее название решения - ForgeCheck, по прогнозам, оно поможет компании экономить от $250 000 в год.