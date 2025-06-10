Собеседники журналистов прогнозируют, что новый пакет санкций против РФ будет согласован до конца июля.

Европейская комиссия может предложить снизить "потолдок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках 18-го пакета санкций против РФ, сообщает Financinal Times.

По данным источников издания, исполнительный орган ЕС, кроме этого, хочет запретить членам блока использовать любую российскую энергетическую инфраструктуру.

В случае поддержки ограничений государствами-членами, будет также расширен перечень подсанкционных российских банков и судов теневого флота, который использует РФ для обхода ограничений ЕС.

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Кроме новых санкций для Москвы, предложение Еврокомиссии, по данным издания, также будет включать гарантии, которые помогут защитить Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро активов российского центрального банка, от судебных исков со стороны России, в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между двумя странами.

Журналисты напоминают, что санкционное предложение Европейской комиссии должно быть поддержано всеми странами-членами ЕС. В то же время, Словакия и Венгрия ранее заявляли, что могут выступить против дополнительных санкций, что потенциально усложнит переговоры.

Вместе с тем, собеседники FT настроены оптимистично относительно достижения согласия по пакету санкций до конца июля, поскольку им удалось убедить Венгрию отказаться от блокирования предыдущих санкционных пакетов.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, расширив перечень подсанкционных кораблей теневого флота нашего врага.

Вскоре после этого стало известно о начале работы над новым пакетом санкций ЕС против РФ, который также должен быть утвержден всеми государствами-членами блока. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует любые санкции против России, которые могут нанести ущерб ее национальным интересам.

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