В то же время новая власть Германии уже приняла решение, чтобы отменить ускоренное получение гражданства страны.

Количество людей, получивших немецкое гражданство, в прошлом году выросло почти на 50% и достигло нового рекорда. Причиной такого роста стали сирийцы, а также существенно возросло количество натурализованных россиян, то есть тех, которые получили гражданство страны, где они не родились, путем натурализации (процесс предоставления иностранцу гражданства определенной страны уполномоченными на то органами - УНИАН). Об этом сообщает Bloomberg.

По официальным данным, гражданство Германии получили более 290 тысяч человек, по сравнению с около 210 тысячами в 2023 году. Примерно 83 тысячи из них были сирийцами, а количество россиян, получивших паспорт страны, выросло более чем в шесть раз - до почти 13 тысяч.

"Предыдущее правительство Германии во главе с канцлером социал-демократом Олафом Шольцом смягчило закон о гражданстве страны, пытаясь привлечь больше квалифицированных работников и решить проблему постоянного дефицита рабочей силы. По действующим правилам, подать заявку можно после пяти лет проживания в стране, вместо предыдущих восьми лет, а для тех, кто считается хорошо интегрированным, этот срок может быть сокращен до трех лет", - напомнили в материале.

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В то же время правящая коалиция нынешнего канцлера Фридриха Мерца уже сделала шаги, чтобы отменить ускоренную процедуру получения гражданства Германии. Как уточнили в Немецком статистическом управлении, сокращенная процедура составила 7% натурализаций в прошлом году.

В свою очередь министр внутренних дел страны Александр Добриндт подчеркнул, что такое решение является способом "уменьшить факторы, способствующие миграции, и навести порядок в миграционном процессе".

"Это также ответ на политическое давление. Беспокойство избирателей относительно нелегальной миграции способствовало росту поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая стремится ограничить приток иностранцев в крупнейшую экономику Европы. После того, как AfD стала главной оппозиционной силой в парламенте после февральских выборов, блок Мерца CDU/CSU и SPD оказались под растущим давлением, чтобы продемонстрировать, что они контролируют нелегальную миграцию", - подчеркнули в Bloomberg.

Политика нового канцлера Германии Фридриха Мерца

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американские законодатели "не имеют представления" о масштабах перевооружения России. Также Мерц поддержал требование Трампа, чтобы страны НАТО взяли на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до более чем 5% от ВВП в будущем.

"Нравится нам это или нет, но мы еще долго будем зависеть от Соединенных Штатов", - сказал политик.

В то же время Мерц сделал обнадеживающий намек о Taurus для Украины. По его словам, такая поставка есть в пределах возможного. Однако он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. Однако Мерц считает, что передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня.

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