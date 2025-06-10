Другие пассажиры судна с гуманитарной помощью для Газы также будут депортированы.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что пассажиров, которых задержали на борту судна с гуманитарной помощью, направлявшегося в Газу, среди которых активистка Грета Тунберг, доставили в аэропорт в Тель-Авиве для депортации. Об этом сообщает The New York Times.

В заявлении министерства говорится о том, что некоторые из пассажиров корабля должны были покинуть аэропорт Бен-Гурион и вылететь в свои страны в течение нескольких часов. В ведомстве добавили, что пассажиров судна "Мадлин", которые отказались покинуть Израиль, могут передать в судебную власть для депортации.

"Израильская правозащитная группа и юридический центр "Адалах", занимающийся защитой прав палестинцев, сообщила, что четверо активистов согласились покинуть Израиль, но восемь все еще содержатся под стражей и будут оспаривать свою депортацию во вторник утром. Среди них - Рима Хасан, французский депутат Европейского парламента", - подчеркнули в издании.

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В то же время пресс-секретарь иммиграционной службы Израиля Сабин Хадад подтвердила, что четверо активистов отказались от своего права на слушания, и остальные восемь перевелись в тюрьму Гивон на срок до 96 часов.

Сообщается, что Тунберг была среди четырех активистов, которые выехали добровольно.

Позже в министерстве иностранных дел сообщили, что Тунберг вылетает из Израиля во Францию, после чего Швеция должна стать ее конечным пунктом назначения.

Визит активистов в сектор Газа - что известно

В NYT напомнили, что коалиция "Флотилия свободы" возглавляет международную кампанию, которая выступает против длительной морской блокады Газы со стороны Израиля, отправляя на эту территорию корабли с гуманитарной помощью. В мае корабль "Мадлин" отплыл из Сицилии.

После этого в Минобороны Израиля приказали не допустить судно с Гретой Тунберг в Газу. В частности министр обороны страны Исраэль Кац подчеркнул, что этот корабль не доплывет до места назначения. По его словам, Израиль будет противостоять "любой попытке прорыва блокады или помощи террористическим организациям - на море, в воздухе и на суше".

Уже 9 июня стало известно, что Израиль захватил судно с Гретой Тунберг у берегов Газы. По информации Reuters, корабль был окружен квадрокоптерами и вертолетами, после чего над ним распылили неизвестное вещество.

"Экипаж "Флотилии свободы" был арестован израильской армией в международных водах около 2 часов ночи", - сообщила французский депутат Европейского парламента Рима Хассан.

В то же время президент США Дональд Трамп потроллил "похищение" Греты Тунберг на пути в Газу. По его словам, Израилю и без этого инцидента достаточно проблем.

В свою очередь он раскритиковал Тунберг после того, как израильские военно-морские силы захватили благотворительную яхту под британским флагом, направлявшуюся в Газу. Трамп считает, что Грета - "молодая, злая... Ей стоит пройти курсы по управлению гневом".

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