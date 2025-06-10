Танкер из "черного списка" доставил сахалинскую нефть на японский нефтеперерабатывающий завод Taiyo Oil.

Поставки российской нефти выросли на фоне увеличения объемов из портов Балтики и Арктики. Япония, которая входит в "Большую семерку", получила первый груз за более чем два года, что указывает на готовность покупателей возобновить сделки с Москвой.

Издание Bloomberg пишет, что японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. получила партию российской нефти на танкере, который находится в черном списке как Министерства финансов США, так и Европейского союза. Voyager покинул остров Сахалин в конце мая, везя примерно 600 000 баррелей нефти марки Sakhalin Blend.

Япония имеет право на покупку нефти, и правительство США сообщило правительству страны, что оно может использовать для доставки судна, внесенные в санкционный список. По словам представителя Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, ЕС не вводит вторичные санкции в отношении стран, не входящих в блок, а это означает, что Токио может использовать такие танкеры без последствий.

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Валовая стоимость экспорта Москвы выросла примерно на 320 млн долларов, или 30%, до 1,42 млрд долларов за неделю, что является максимумом почти за три месяца. Рост потоков обусловлен более высокими средними ценами.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтики выросли примерно на 2,50 доллара за баррель до 53,80 доллара в среднем, а цены на грузы из Черного моря выросли на 2,70 доллара до 54,30 доллара за баррель. Цена на ключевую тихоокеанскую марку ESPO выросла примерно на 2,60 доллара до 58,9 доллара за баррель. Цены с доставкой в Индию также выросли на 2,60 доллара до 64,70 доллара за баррель.

Цены на российскую нефть - последние новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает, что регулируемая цена на российскую нефть не должна превышать 30 долларов за баррель.

Издание Financinal Times пишет, что Европейская комиссия может предложить снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

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