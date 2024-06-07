Среди прочего, Макрон анонсировал приезд в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что отправка в Украину иностранных военных инструкторов - это легитимная мера, это не эскалация. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, вопрос направления в Украину военных инструкторов был поднят еще на встрече 26 февраля.

"Президент Зеленский и его министр обороны выразили четко потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет обучать. Это будут десятки тысяч новых солдат. И более эффективо и практичнее это делать на украинской территории. Это легитимная мера", - сказал он. Видео дня

Макрон подчеркнул, что Франция не воюет с Россией и не хочет эскалации, но хочет сделать все, что в ее возможностях, чтобы помогать Украине обороняться.

"Поэтому когда Украина просит от нас формирования, обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат - это не эскалация. Это не посылать европейских солдат или союзников на линию фронта. Это - признать украинскую суверенность на ее территории. Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправлять предприятия, технику или инструкторов? Мы не согласны с этими красными линиями", - прокомментировал Макрон.

Он сказал, что инструкторов будет отправлять в Украину не только Франция, уже многие партнеры дали свое согласие на участие в коалиции.

"Мы знаем, что мы не будем одни и мы используем следующие дни, чтобы организовать широкую коалицию и ответить на запросы Украины", - отметил французский президент.

Макрон также сообщил, что кроме военного сотрудничества поддержку Украине будет оказана и на восстановление.

"Мы провели заседание на уровне Фонда реконструкции, решили, что будут созданы новые инструменты для того, чтобы сопровождать восстановление Украины. Соглашение подписано о фонде в 200 млн евро, которые предназначены для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда будут выделены на энергетический сектор", - сказал Макрон.

Также, по его словам, было решено расширить мандат Французского агентства развития для того, чтобы поддерживать проекты на местном уровне. Кроме того, в Украину прибудут также 20 технических экспертов для работы при различных ключевых министерствах.

Макрон также сообщил, что собирается приехать в Украину. Так, комментируя участие в Саммите мира и возможной приезд в Украину, он сказал: "Буду в Швейцарии. Я приеду в Украину".

Встреча Макрона с Зеленским 7 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским отказался сообщить количество проданных Украине истребителей Mirage 2000-5.

По словам президента Франции, смысл заключается в том, чтобы сообщать цифры после того, как поставки осуществлены.

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