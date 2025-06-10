Открыто говорить о своей ориентации Волошину мешают "совковые настройки", заявил обозреватель.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов заявил, что сбежавший из Украины скандальный блогер Александр Волошин по сути совершил каминг-аут.

В своем новом выпуске о сплетнях Беспалов обратил внимание на недавно опубликованное Волошиным видео в Instagram stories с явным соответствующим намеком.

"Саня совершил свой каминг-аут, просто не смог сделать это красиво, правильно и прямо, потому что боится потерять часть аудитории, - заявил блогер-"сплетник". - Если вдруг увидите Александра в объятиях с каким-то монахом где-то в горах, то после этого видео будет хотя бы меньше вопросов".

Видео дня

По его словам, открыто говорить о своей ориентации Волошину также мешают "совковые настройки" и "постсоветское наследие".

"Сань, нет разницы… главное, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты был счастлив, чтобы человек, который рядом с тобой, делал тебя счастливым", - добавил Беспалов, обращаясь к скандальному блогеру.

На упомянутом же видео Волошин прямо заявляет, что в отношениях "не смотрит на пол человека - мужской или женский":

"Мало того, когда я общаюсь с человеком, я смотрю внутрь. Я для себя принял решение: пока я не встречу человека, с которым я внутри пойму, что я готов строить семью, я отказываюсь от каких-либо фантазий…".

Напомним, как писал УНИАН, скандальный блогер Александр Волошин сбежал из Украины летом 2024 года.

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