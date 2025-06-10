Крупнейшие осы Европы атаковали Украину: эксперт рассказал, стоит ли паниковать

Длина тела сколии-гиганта может достигать 26-45 мм.

В соцсетях активно распространяется информация о появлении сколий-гигантов в Днепре и на севере Черниговской области. Это крупнейший представитель семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы.

Доцент кафедры географии Днепровского национального университета Вадим Манюк в комментарии для "Главкома" ответил, способны ли сколии-гиганты нападать на людей. Также он рассказал о других свойствах этих насекомых.

В издании отметили, что длина тела сколии-гиганта может достигать 26-45 мм. Этот вид имеет черное блестящее тело с желтыми пятнами на груди и рыжевато-оранжевые крылья.

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Манюк подчеркнул, что сколий в Днепре действительно стало больше. Он напомнил, что этих насекомых в городе встречали и раньше, но не так часто.

"Есть объяснение почему. Например, в городе сейчас много деревьев или остатков деревьев, которые спилили, но пни остались. Коммунальные службы срезают деревья, верхнюю часть вывозят, а нижняя часть остается в земле", - объяснил эксперт.

Манюк поделился, что в личиночной стадии сколия является паразитом. Самка находит в почве или компостных кучах личинку крупного пластинчатоусого жука, после чего парализует ее и откладывает на нее яйцо. Затем личинка сколии развивается, питаясь телом парализованной жертвы.

Тем не менее сколии не опасны для человека, заявил Манюк. Он предупредил, что эти насекомые могут ужалить, но только, если спровоцировать их. Более того, яд этих насекомых значительно слабее, чем у обычных ос.

Эксперт рассказал, что сколии стали чаще появляться и в других городах Украины:

"Изменения наблюдаются и в других городах. Мы условно обозначили границу степи, и они уже близко к этой границе. И эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться - климат меняется, меняется и ландшафт. В Украине некоторые виды, в частности насекомые, которые были типичными для южного региона, за последние 10 лет продвинулись очень далеко на север - вплоть до стран Балтии, на север Европы".

Манюк отметил, что пока сложно назвать точное количество сколий в Днепре. Тем не менее он обратил внимание на то, что их количество в городе увеличилось примерно вдвое на километр маршрута за последние пять лет.

Почему в Киеве и Львове почти не видно воробьев

Ранее львовский орнитолог Анна Кузьо в комментарии для УНИАН рассказала, почему на улицах Львова или Киева редко можно встретить воробьев. Она отметила, что этих птиц стало меньше не только в Украине, но и в других европейских странах.

Кузьо поделилась, что уменьшение численности домашних воробьев может говорить о том, что произошли какие-то серьезные изменения в среде, в которой они проживают. В западной Европе считают, что на протяжении 1920-х годов воробьев начало становиться меньше из-за того, что в промышленности стали реже использовать лошадей.

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