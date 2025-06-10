Не только Америка, но и другие страны должны давить на российского диктатора, говорит президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале просил президента США Дональда Трампа, чтобы он пообещал российскому правителю Владимиру Путину, что Штаты передадут Украине "ключи" от определенного вооружения. Таким образом, по мнению Зеленского, можно было бы давить на диктатора, чтобы он согласился на прекращение огня. Об этом украинский лидер рассказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

"В феврале я сказал президенту Трампу, как он может повлиять на Путина: "Вот пакет оружия, ракеты. У нас есть ключ к ним. Согласитесь на прекращение огня, иначе мы отдадим ключ украинцам. Президенту Путину это может не понравиться, но вы не можете вести переговоры по территориям, пока не будет прекращения огня". Неужели это так сложно?" - рассказал Зеленский.

По его мнению, не только Америка, но и другие страны должны сказать Путину, чтобы он прекратил боевые действия, мол, "иначе мы дадим Украине оружие".

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"Российский народ может не решиться выступить против войны, но он точно испугается, что ракеты могут быть направлены и на них. А потом Путин должен разобраться со своим народом", - отметил украинский лидер.

По его словам, "это не очень сложный способ прекратить войну", но важно "найти для этого волю". Он также выразил надежду, что "сильные страны постепенно расплющат глаза, а их общества поощрят их принимать сильные решения".

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины сообщил, что некоторые западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних для санкций против РФ. Сам же Зеленский считает, что не стоит мобилизовать мужчин с 18 лет, как думают лидеры других стран, ведь недавняя спецоперация "Паутина" показала, что главное - не количество людей, а оружие, технологии, а также деньги и давление.

Также президент рассказал, что Венгрия интересовалась расположением систем ПВО и воинских частей в Украине. По словам главы государства, военная служба нацбезопасности Венгрии также пыталась выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев. Он отметил, что спрашивал представителей НАТО о действиях Венгрии, на что ему ответили, что с Будапештом не согласовывали ничего подобного.

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