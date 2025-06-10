Серьезных разрушений нет, но "душа" все равно пострадала.

Софийский собор в Киеве, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате сегодняшней ночной массированной атаки РФ по столице, сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения", - отметил министр в Facebook.

Он подчеркнул, что этот храм XI века является "душой" всей Украины.

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"Россия воюет не только с нашими городами - она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", - добавил Точицкий.

Массированная атака России в ночь на 10 июня - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение ночи 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. По информации Воздушных сил, основным направлением удара был город Киев.

По состоянию на 9:00 утра противовоздушной обороной было обезврежено 284 средства воздушного нападения противника. В частности, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны. Среди сбитых целей - 213 "шахедов", 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К". В Киеве разрушения зафиксированы в 7 из 10 районов.

Как известно, под ударом также находилась Одесса - там пострадала в том числе и Одесская киностудия. Пожары вспыхнули также в жилых домах и зоопарке.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал впечатляющие фото последствий атаки россиян на Украину в ночь на 10 июня и призвал США и Европу к "жесткому давлению" на страну-агрессора ради установления мира. Кроме Киева и Одессы, отметил он, под ударом были Днепровская и Черниговская области. Всего ранены 13 человек, есть погибшие.

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