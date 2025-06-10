Сейчас враг сосредоточился на населенном пункте Хотень.

Российские оккупанты имеют количественное преимущество пехоты в Сумской области. Они беспрерывно наступают, пытаясь захватить как можно больше населенных пунктов. Об этом рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в комментарии для "Украинского Радио".

На чем сосредоточены оккупанты

"У врага давно стоит задача создать буферную зону. И следовало ожидать, что после нашего ухода из Курщины они будут заходить в Сумскую область. Так и произошло. В большинстве случаев враг имеет количественное преимущество пехоты - они лезут, как орда, без перерыва. Туда, где наши ребята наносят удары по местам скопления артиллерией или дронами, сразу набегает новая пачка пехоты", - сказал соучредитель DeepState.

Погорелый отметил, что враг сосредоточился на населенном пункте Хотень. До этого россияне бросили свои силы на захват Юнаковки.

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"Хотя восточнее Локни и Юнаковки в целом лесистая местность и они пытаются туда пролезть. Если они там закрепятся, то выбить их оттуда будет чрезвычайно трудно. Кондратовка, Андреевка, Алексеевка - это населенные пункты, где они смогли продвинуться и выйти на расстояние 20-25 км до Сум. Возможно, в будущем они будут работать по городу, есть такая вероятность. Попытки уже были, думаю, они будут их повторять", - подчеркнул эксперт.

Сумы под угрозой

Более того, Погорелый рассказал, что оккупанты уже могут бить по Сумам FPV-дронами и ствольной артиллерией. По его словам, россияне в первую очередь будут применять именно беспилотники.

"Они уже во многих местах ими работают, достают на большое расстояние. Сейчас 20-25 км, а хотят увеличить до 50 км, то есть идет модернизация. Россияне также часто упоминают об артиллерии в своих угрозах, но это второстепенное средство, насколько они смогут его подтянуть. Что касается дронов, то здесь проблема в том, что против FPV-дронов по сути нет какого-то противовеса, только если наши бойцы тоже подтянутся экипажами дронов и не будут давать россиянам работать, будут охотиться на них и уничтожать. Но у нас проблема в количестве, а у врага преимущество как в средствах, так и в пехоте", - заявил Погорелый.

Могут ли россияне зайти в Сумы

Тем не менее соучредитель DeepState считает, что у россиян мало шансов приблизиться и зайти в Сумы. Он подчеркнул, что это очень трудная задача для врага.

"Подойти и зайти в Сумы - это для них почти нереальная задача. Пока у россиян нет достаточного количества ресурсов. Но глубина территории, огневой контроль, логистика самого города - это более чем достаточно для них, чтобы удерживать свою буферную зону и выполнять свои задачи", - сказал эксперт.

По словам Погорелого, если россияне занимают какую-то территорию, то отправляют туда силы, чтобы удерживать ее. Он отметил, что Украина не учла это, когда ее войска зашли в Курскую область.

"Для сравнения возьмем северные границы Харьковщины (Волчанск, Липцы). Сколько уже прошло времени, а они как зашли туда - так и не выходят, их оттуда трудно выбить. Был пример Глубокое, Лукьянцы, где работают "Хартия", 92-я бригада и умножают россиян на ноль, но враг постоянно подтягивает резервы и за счет этого там живет. То же самое и на Сумщине", - добавил эксперт.

Ситуация на Сумщине - важные новости

Ранее бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что россияне пытаются расширить наступательный плацдарм в Сумской области. Тем не менее сейчас враг дошел до первой линии украинских фортификаций.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко говорил о том, что в Сумской области оккупанты расширяют зону захода пехоты. По его словам, ситуация непростая, даже сложная.

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