Около 30 человек нуждаются в помощи врачей.

В австрийском городке Грац произошла стрельба в местной школе. По меньшей мере десять человек, включая предполагаемого нападавшего, погибли.

Число раненых в результате происшествия, нуждающихся в медицинской помощи, составляет до 30 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В здании школы было слышно около 20 выстрелов, пишет The Guardian. Представитель полиции заявил, что, возможно, преступник покончил с собой, но "ситуация остаётся крайне неясной".

Однако известно то, что место происшествия уже обезврежено и угрозы для населения больше нет. Среди погибших, по словам мэра Граца Эльке Кар, школьники, один взрослый и предполагаемый стрелок.

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Происшествия в разных странах мира - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке военный корабль врезался в Бруклинский мост. На борту судна было более 200 человек, минимум 19 человек после происшествия находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, мы рассказывали про инцидент в Ванкувере, когда автомобиль врезался в толпу людей во время фестиваля Лапу-Лапу. В результате этого происшествия тоже были погибшие.

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