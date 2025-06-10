Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

В Прилуцком районе Черниговской области после атаки вражеским БПЛА обнаружены взрывоопасные предметы, которые похожи на трубу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см" - сказано в сообщении.

Полиция Черниговщины призывает граждан не подходить к подозрительным предметам, не трогать их и звонить в экстренные службы.

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При этом отмечают, что это касается не только Прилучья, потому что такие взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны.

"Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", - отмечают в полиции.

Также правоохранители продемонстрировали снимок, на котором можно увидеть, как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы.

Россия запускает по Украине дроны, которые разбрасывают взрывоопасные предметы

Как сообщал УНИАН, еще в апреле россияне начали запускать по территории Украины беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы.

Тогда Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что такие взрывоопасные предметы были найдены в Киеве.

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