Это будет один из самых длинных рейсов, который прокладывает путь через всю страну.

Государственная "Укрзализныця" назначает новый поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале, маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными.

Первые рейсы:

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из Ивано-Франковска - с 29 июня и далее через день;

из Краматорска - с 30 июня и далее через день.

Расписание поезда:

отправление из Ивано-Франковска - 21:52, прибытие в Славянск - 18:05 следующего дня, в Краматорск - 18:28.

отправление из Краматорска - 19:20, из Славянска - 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - 16:45 следующего дня.

Поезд будет курсировать через: Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнюки, Барвенково и Славянск. В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.

В УЗ отметили, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донецкой области смогут легко добраться до других городов Прикарпатья - в частности, Калуша и Долины, осуществив пересадку на региональный поезд №867 Коломыя - Рава-Русская, а также в Коломыю, воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск - Коломыя.

Отмечается, что маршрут поезда будет охватывать девять областей Украины, а его протяженность составит 1 358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализници", который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса.

"Новый маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой, родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область, и в конце концов для оздоровления жителей восточных областей в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья", - говорится в сообщении.

Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда одновременно в мобильном приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

Укрзализныця - последние новости

"Укрзализныця" усилила контрольные мероприятия на вокзалах и предупредила о возможных задержках поездов из-за потенциальных угроз со стороны России.

В июне компания из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначила курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня. Он будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно.

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