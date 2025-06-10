Частые российские атаки связаны с увеличением производства "шахедов".

Устраивая ночные массированные атаки по территории Украины, российские оккупанты преследуют две цели, одна из них - отвлечение противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Radio NV.

"Согласно данным Главного управления разведки, россияне увеличили количество произведенных "Шахедов" примерно в пять раз. По моей оценке, возможно, даже больше - примерно в восемь раз. Стоит отметить, что половина этих БпЛА, которые летают над территорией Украины, а часто даже больше, это действительно ложные цели, чаще всего это именно "Гербера", а не пародия. Но наши ребята из ПВО обязаны реагировать на все такие цели, когда не могут четко их различить. Потому что такая цель, в том числе, может нести угрозу. Поэтому мы должны реагировать на все", - сказал он.

Также, по его словам, подобные атаки, кроме отвлечения нашей ПВО, направлены и на психологический эффект, чтобы "давить" на население, чтобы оно чувствовало дискомфорт, не спало по ночам.

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"Потому что все слышат эти звуки. Звук этого имитатора "Гербери" не сильно отличается от "Шахеда". Кто не специалист, его не отличит. И кажется, что этих ударных БпЛА "Шахедов" много, и кажется, что они везде... Это такая часть психологического террора россиян", - объяснил "Флеш".

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июня Россия массированно ударила по Киеву. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города.

Также в КГВА заявили о жертве вследствие очередного российского обстрела столицы.

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе... Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Погибшей оказалась 72-летняя женщина - жительница частного сектора в Оболонском районе города. Жительницу нашли возле ее разрушенного дома.

Кроме того, в результате российской атаки пострадала София Киевская, то есть Софиевский собор в Киеве, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения", - сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

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