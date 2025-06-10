Решение было внесено в повестку дня пленарного заседания как неотложное.

Депутаты Киевсовета выразили недоверие первому заместителю председателя Киевской городской госадминистрации Николаю Поворознику. Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали на сегодняшнем заседании Киевсовета 74 из 95 зарегистрированных в сессионном зале депутаты.

Вопрос был внесен в повестку дня как неотложный депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Витренко. Принятое решение предусматривает также запрет Поворознику пользоваться служебным имуществом. В частности об этом Витренко написал в Telegram.

"Киевский городской совет проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться любым имуществом общины - от служебных кабинетов и авто до техники и коммунальных помещений. Это не формальность. Это сигнал", - прокомментировал депутат.

Видео дня

Он добавил, что Поворозник должен уйти с должности и сейчас "ход за мэром". "Ждем волевого решения от Виталия Кличко", - отметил Витренко. Он напомнил, что согласно информации, попавшей от журналистов в публичный пост, Поворозник с другими чиновниками в День траура гуляли "с виски и шашлыками".

Последние известно о Николае Поворознике

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в сети распространилось видео, на котором снято, как во время Дня траура в Киеве по погибшим в результате российского удара, который был нанесен 24 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала".

Как отмечал Informer, 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. И именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.

В то же время Поворозник в Facebook написал, что журналистское расследование - это манипуляции, направленные на дискредитацию чиновников КГГА. Он уверял, что никакого празднования, музыки, подарков, веселья не было, а просто "сидели коллеги, ужинали и общались".

Поворозник занимает должность первого заместителя председателя КГГА с 21 декабря 2017 г. В 2020 году Поворозник был временно отстранен от исполнения обязанностей на должности первого заместителя главы КГГА. Тогда он попал в скандал, связанный с подозрением во взяточничестве, но проходил по делу как свидетель. После завершения расследования в марте 2021 г. Поворозник вернулся к своим должностным обязанностям.

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