Депутаты Киевсовета выразили недоверие первому заместителю председателя Киевской городской госадминистрации Николаю Поворознику. Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали на сегодняшнем заседании Киевсовета 74 из 95 зарегистрированных в сессионном зале депутаты.
Вопрос был внесен в повестку дня как неотложный депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Витренко. Принятое решение предусматривает также запрет Поворознику пользоваться служебным имуществом. В частности об этом Витренко написал в Telegram.
"Киевский городской совет проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться любым имуществом общины - от служебных кабинетов и авто до техники и коммунальных помещений. Это не формальность. Это сигнал", - прокомментировал депутат.
Он добавил, что Поворозник должен уйти с должности и сейчас "ход за мэром". "Ждем волевого решения от Виталия Кличко", - отметил Витренко. Он напомнил, что согласно информации, попавшей от журналистов в публичный пост, Поворозник с другими чиновниками в День траура гуляли "с виски и шашлыками".
Последние известно о Николае Поворознике
Как сообщал УНИАН, в конце апреля в сети распространилось видео, на котором снято, как во время Дня траура в Киеве по погибшим в результате российского удара, который был нанесен 24 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала".
Как отмечал Informer, 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. И именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.
В то же время Поворозник в Facebook написал, что журналистское расследование - это манипуляции, направленные на дискредитацию чиновников КГГА. Он уверял, что никакого празднования, музыки, подарков, веселья не было, а просто "сидели коллеги, ужинали и общались".
Поворозник занимает должность первого заместителя председателя КГГА с 21 декабря 2017 г. В 2020 году Поворозник был временно отстранен от исполнения обязанностей на должности первого заместителя главы КГГА. Тогда он попал в скандал, связанный с подозрением во взяточничестве, но проходил по делу как свидетель. После завершения расследования в марте 2021 г. Поворозник вернулся к своим должностным обязанностям.