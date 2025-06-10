Ранее Ким Чен Ын заявил, что восстановление эсминца - это политическое дело.

Эсминец (иногда корабль называют "фрегатом") типа "Чхве Хён", который перевернулся во время неудачного спуска на воду, теперь находится в сухом доке. Новые спутниковые снимки, обнародованные The War Zone, дали представление о масштабах повреждений надводной части корабля.

"Детальный подводный и внутренний осмотр военного корабля подтвердил, что, в отличие от первоначального сообщения, в днище корабля не было пробоин, корпус правого борта был поцарапан, а определенное количество морской воды попало в кормовую часть", - говорится в заявлении Корейского центрального информационного агентства.

По словам пропагандистов, "степень повреждения военного корабля не является серьезной".

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Это, очевидно, более чем оптимистичное заявление, ведь на представленном спутниковом снимке хорошо видно, что надстройка корабля имеет серьезные структурные повреждения.

Стоит сказать, что если некоторые области эсминца были затоплены морской водой (а это, очевидно, действительно так), то это может серьезно повлиять на механизмы и электронику корабля.

Авария северокорейского эсминца - что известно

Церемония спуска на воду второго строящегося в Северной Корее 5000-тонного эсминца нового типа состоялась 21 мая.

Как сообщали СМИ, из-за неопытности и халатности при спуске корабля на воду не было обеспечено параллельное движение тележек, в результате чего спусковые салазки в кормовой части отцепились первыми и ушли влево.

Позже в Сеть выложили фото опрокинутого корабля.

Напомним, головной эсминец типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду в апреле этого года. Судя по опубликованным фото, корабль имеет установки вертикального пуска для ракет по меньшей мере нескольких различных типов.

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