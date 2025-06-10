Глава государства ввел в действие решение СНБО на основе предложений СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против юридических и физических лиц Российской Федерации. Об этом говорится в указе главы государства №395/2025 от 10 июня.

В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на основе предложений от Службы безопасности Украины. Санкции введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей с целью навязывания российской пропаганды и милитаристской идеологии против Украины.

В списке юридических лиц отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры введены в отношении "Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек". Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Ограничения вводятся на 50 лет.

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Также под ограничительные меры попали:

"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых",

"Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области",

"Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет",

"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет",

"Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание",

"Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя",

"Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" и другие.

Кроме того, санкции введены против около 50 физических лиц.

Санкции против России

В мае 2025 года Европейский Союз одобрил новый, уже 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Они касались в том числе российского теневого флота.

Кроме того, уже идет работа над 18-м пакетом санкций ЕС против России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что под ограничения могут попасть, в частности, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

Напомним, что в феврале президент Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" РФ, а также похитителей украинского культурного наследия.

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