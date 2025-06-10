Отставание от уровня запасов "голубого топлива" 2024 года постепенно сокращается.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 6 июня превысили 7 млрд куб м, что на 25,6% или 2,4 миллиарда кубометров газа меньше чем в прошлом году, сообщает Expro.

Отмечается, что нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 11 лет, однако отставание от прошлого года постепенно сокращается.

Объемы закачки газа превышают прошлогодние темпы. В частности, за первую неделю июня в украинские ПХГ закачано 295 млн кубометров природного газа, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем, с начала нынешнего сезона закачки газа (17 апреля) хранилища пополнились 1,6 млрд кубометров "голубого топлива", что на 20% больше, чем в прошлом году.

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В мае закачка газа в хранилища выросла в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом - до 1,1 млрд кубометров. Ежесуточно в мае в среднем закачивали 35,5 млн кубометров газа, а уже в первую неделю июня этот показатель достиг 42,1 млн кубометров, на 19% выше, чем в мае.

Запасы газа в Украине - последние новости

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что для прохождения отопительного сезона Украина должна как минимум накопить в газохранилищах 13,5 миллиардов кубометров газа.

Весной энергетический эксперт Александр Харченко констатировал, что из газохранилищ уже нечего поднимать. По его словам, сейчас Украина собственными силами может закачать максимум 4,5 миллиарда кубометров. Это означает, что, минимум, 4 миллиарда кубометров придется импортировать.

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