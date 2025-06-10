Тем не менее устройство все равно выглядит довольно необычно.

Авторитетный инсайдер Макс Джамбор поделился в Х рендером еще не анонсированного Nothing Phone (3), который, вероятно, может расстроить поклонников бренда.

Как видно, Phone (3) не будет оснащаться фирменной подсветкой Glyph LED, которая представляет собой набор светодиодных вставок на тыльной панели. По слухам, их место могут занять диоды в корпусе на манер ASUS ROG Phone.

Также бросается в глаза относительно маленький блок с модулями тыльной камеры. У недорогого Nothing Phone (3a) Pro камера, к примеру, больше. В остальном смартфон выдерживает стиль своих предшественников.

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Презентация Nothing Phone 3 состоится уже 1 июля. Ранее производитель подтвердил, что смартфон станет полноценным флагманом с ценой более 1000 долларов. Ожидаются топовые характеристики, включая флагманский чип Snapdragon 8 Elite и улучшенные камеры.

Напомним, второе поколение Nothing Phone вышло летом 2023 года. Телефон прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, однако и цена при этом выросла с 469 евро до 679 евро.

Ранее эксперты выбрали пять б/у смартфонов, которые выгоднее новых. Часто оптимальной покупкой на вторичном рынке являются прошлогодние флагманы. Они имеют ряд преимуществ перед новыми среднебюджетниками за те же деньги, а благодаря длительной поддержки ПО не потеряют актуальность и через 4-5 лет.

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