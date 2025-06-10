Православный праздник сегодня прозвали в народе Варфоломеев день.

11 июня православные верующие чествуют двух апостолов - Варфоломея и Варнаву, а также святителя Луку, архиепископа Симферопольского и икону Божией Матери "Достойно есть". Об удивительной истории иконы, традициях и приметах 11 июня, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - день памяти иконы Богородицы "Достойно есть"

С образом Божией Матери "Достойно есть", или "Милующая" связана интересная история. Предание рассказывает, что в X веке, в Карейском монастыре инок молился на всенощной перед этим образом. В келию к нему зашел незнакомец, тоже монах, чтобы помолиться вместе. Но, когда инок запел "Честнейшую Херувим...", то монах-незнакомец рассказал, что у них Богородицу величают по-другому - и, так как пера и бумаги не нашлось, записал слова молитвы на камне. Затем сказал, что он - архангел Гавриил, и как будто испарился.

После этого случая святой образ поместили в храме Успения Пресвятой Богородицы в Карье. Плиту с молитвой, написанной Гавриилом, перенесли в Константинополь (ныне это Стамбул).

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Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Согласно старому календарю 11 июня чествуют преподобную Феодосию Константинопольскую.

О чем молятся перед иконой Богородицы "Милующая", чего нельзя делать сегодня

У святого образа "Достойно есть" просят помощи в любых делах - принято считать, что Богородица ближе к Богу и слышит все молитвы. Также к "Милующей" обращаются с покаянием в страшных грехах - считается, Богородица помогает получить милость Божью.

Как уже говорили, народное название дня - Варфоломеев, или Варнава Земляничник, так как пора земляники в самом разгаре. Сегодня хорошо мириться - старые обиды и недомолвки легко забудутся. Также, согласно поверьям, на Варфоломея нужно навести порядок в доме: если все разложить по полочкам, то в жизни все пойдет как по маслу.

11 июня, как и в другие дни, церковь не приветствует клевету, ругань, жадность, зависть, уныние. Не следует отказывать в помощи тем, кто нуждается.

Согласно народным приметам, сегодня в полдень начинается разгул нечисти в полях - русалок, леших, ведьм и вурдалаков. Поэтому в Варфоломеев день не косили траву и не собирали лекарственные растения, чтобы не принести нечистую силу в дом. День советуют провести по возможности дома, а вне его - избегать провокаций и конфликтов, негативные эмоции и необдуманные поступки могут обернуться долгими неприятностями.

Нужно также постараться не делать больших трат, не брать и не давать в долг. Нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах и болезнях - это плохая примета.

Погодные приметы 11 июня

По приметам дня можно судить, каким будет лето:

ночью тепло - к жаркому лету;

тучи с утра - жди дождь после обеда;

туман над водой - будут грибы;

гремит - собирайтесь на рыбалку.

Говорят, что в ночь на 11 июня снятся вещие сны, но рассказывать о них никому нельзя.

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