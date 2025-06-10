11 июня православные верующие чествуют двух апостолов - Варфоломея и Варнаву, а также святителя Луку, архиепископа Симферопольского и икону Божией Матери "Достойно есть". Об удивительной истории иконы, традициях и приметах 11 июня, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине - день памяти иконы Богородицы "Достойно есть"
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- О чем молятся перед иконой Богородицы "Милующая", чего нельзя делать сегодня
- Погодные приметы 11 июня
Какой сегодня церковный праздник в Украине - день памяти иконы Богородицы "Достойно есть"
С образом Божией Матери "Достойно есть", или "Милующая" связана интересная история. Предание рассказывает, что в X веке, в Карейском монастыре инок молился на всенощной перед этим образом. В келию к нему зашел незнакомец, тоже монах, чтобы помолиться вместе. Но, когда инок запел "Честнейшую Херувим...", то монах-незнакомец рассказал, что у них Богородицу величают по-другому - и, так как пера и бумаги не нашлось, записал слова молитвы на камне. Затем сказал, что он - архангел Гавриил, и как будто испарился.
После этого случая святой образ поместили в храме Успения Пресвятой Богородицы в Карье. Плиту с молитвой, написанной Гавриилом, перенесли в Константинополь (ныне это Стамбул).
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
Согласно старому календарю 11 июня чествуют преподобную Феодосию Константинопольскую.
О чем молятся перед иконой Богородицы "Милующая", чего нельзя делать сегодня
У святого образа "Достойно есть" просят помощи в любых делах - принято считать, что Богородица ближе к Богу и слышит все молитвы. Также к "Милующей" обращаются с покаянием в страшных грехах - считается, Богородица помогает получить милость Божью.
Как уже говорили, народное название дня - Варфоломеев, или Варнава Земляничник, так как пора земляники в самом разгаре. Сегодня хорошо мириться - старые обиды и недомолвки легко забудутся. Также, согласно поверьям, на Варфоломея нужно навести порядок в доме: если все разложить по полочкам, то в жизни все пойдет как по маслу.
11 июня, как и в другие дни, церковь не приветствует клевету, ругань, жадность, зависть, уныние. Не следует отказывать в помощи тем, кто нуждается.
Согласно народным приметам, сегодня в полдень начинается разгул нечисти в полях - русалок, леших, ведьм и вурдалаков. Поэтому в Варфоломеев день не косили траву и не собирали лекарственные растения, чтобы не принести нечистую силу в дом. День советуют провести по возможности дома, а вне его - избегать провокаций и конфликтов, негативные эмоции и необдуманные поступки могут обернуться долгими неприятностями.
Нужно также постараться не делать больших трат, не брать и не давать в долг. Нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах и болезнях - это плохая примета.
Погодные приметы 11 июня
По приметам дня можно судить, каким будет лето:
- ночью тепло - к жаркому лету;
- тучи с утра - жди дождь после обеда;
- туман над водой - будут грибы;
- гремит - собирайтесь на рыбалку.
Говорят, что в ночь на 11 июня снятся вещие сны, но рассказывать о них никому нельзя.