Экологи обнаружили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном заповеднике активного и здорового птенца редкого вида орланов. Это свидетельствует о благоприятных условиях для популяции.

В гнезде орланов-белохвостов в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном заповеднике обнаружили молодую птицу. Уже скоро она может покинуть родителей и начать самостоятельную жизнь. Об этом сообщается на странице Заповедника в Facebook.

Орнитолог Сергей Домашевский отметил, что молодой белохвостый орлан чувствует себя достаточно уверенно. Птица сидела на ветке недалеко от гнезда, имела достаточно сформированное оперение. По словам специалиста, это свидетельствует о том, что приближается период вылета из гнезда. Интересно, что узнать этот вид орланов по оперению можно даже без дополнительных знаний - только этот вид имеет чисто белые хвостовые перья.

"При благоприятных условиях птенцы могут покидать гнездо уже через 10-14 недель после вылупления. Однако, даже после первого вылета они часто еще держатся поблизости и регулярно возвращаются к родителям. Окончательное отделение обычно происходит осенью, когда молодые птицы начинают самостоятельную жизнь", - отметили в заповеднике.

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Украина должна беречь орланов-белохвостов

Также экологи отметили важность наблюдений за популяцией белохвостых орланов. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. А появление птенца и его успешное взросление свидетельствует о благоприятных условиях на участке заповедника в зоне Чернобыля.

Добавим, что в Украинской природоохранной группе рассказывали об обязательствах Украины сохранить орланов-белохвостов, как вид. Это одна из крупнейших хищных птиц в Европе. Питается речной рыбой, поэтому в Украине встречается вблизи крупных рек. Зафиксированы появления орланов вблизи Днепра и Северского Донца. Гнездо строит в тихих лесных участках, поэтому для сохранения орланов важно не вырубать старые леса.

При этом белохвостые орланы остаются на зимовку в Украине, в отличие от всех других стран на юг и восток. Поэтому в зимний период численность этих птиц растет, что накладывает дополнительные обязательства для их сохранения.

Последние новости о редких птицах в Украине

Напомним, что в Украине есть и другие краснокнижные виды птиц, а иногда в страну залетают редкие виды, которые в основном здесь не живут. Например, в мае краснокнижная птица прилетела в Украину из Финляндии. Волонтеры заметили обессиленную птицу в Чернигове, смогли поймать и индентифицировать благодаря специальному кольцу на лапе. Оказалось, что это была редкая скопа, которую окольцевали в Зоологическом музее Хельсинки.

А в конце мая в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли гнездо редкого черного аиста. В гнезде птицы вывели трех птенцов, когда они подрастут, сотрудники заповедника планируют надеть на них специальные номерные кольца для мониторинга состояния популяции.

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