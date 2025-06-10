В Украине рекордно высокие цены на свеклу: сколько стоит овощ теперь

Украинские фермеры увеличили предложение свеклы нового урожая. При этом цены на "старые" овощи рекордно высокие.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что предложение свеклы урожая 2024 года ограничено, но спрос остается высоким. В результате цены уже несколько месяцев держатся на рекордно высоком уровне в сравнении с прошлым сезоном.
Так, свекла поступает в продажу по 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже, чем годом ранее.
В то же время в Украине стартовал сезон столовой свеклы нового урожая. Цены на овощи урожая 2025 находятся в диапазоне 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг). При этом, ожидается, что цены на свеклу будут падать по мере увеличения предложения, но снижение может быть незначительным из-за отсутствия запасов овощей урожая 2024 года.
Цены на свеклу в супермаркетах Украины
В Сильпо свеклу продают от 61 гривни за килограмм.
При этом в АТБ ранний овощ можно купить по 49,89 грн/кг.
В Varus свеклу можно купить от 49,90 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Цены в Украине на овощи и фрукты как нового, так и старого урожая изменились разнопланово. Продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая.
Кроме того, дороже, чем неделей ранее, продавался прошлогодний картофель. Также в супермаркетах украинскую малину продают по "космическим" ценам.