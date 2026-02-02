Леся Никитюк показала, как встретила жениха-военного со службы (фото)

Звезда поделилась семейными кадрами.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как встретила своего жениха-военнослужащего Дмитрия Бабчука на службе.

Звезда опубликовала в своем Instagram кадр праздничного стола с домашними блюдами. Леся в шутку отметила, что почти ничего не готовила, однако получилось немало блюд. В частности, можно заметить котлеты, курицу, картошку и квашеную капусту.

"Когда уважаемый человек приезжает, а я же ничего не готовила", - подписала кадр Никитюк.

Видео дня

Также знаменитость поделилась снимком, на котором ее возлюбленный проводит время с маленьким Оскаром. Кстати, пара до сих пор не показывает лицо 8-месячного сына.

К слову, в начале 2025 года Никитюк сделал предложение Дмитрий Бабчук, однако влюбленные пока не сыграли свадьбу. 15 июня прошлого года ведущая родила первенца. Имя мальчика держали в секрете, но после крещения молодые родители признались, что назвали сына Оскаром.

Напомним, ранее Леся Никитюк отреагировала на циничный удар России по роддому в Запорожье. По данным местных властей, пострадали две женщины, которые были на осмотре у врачей.

Вас также могут заинтересовать новости: