Готовы ли украинцы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос

Несмотря на попытки России создать гуманитарную катастрофу, большинство украинцев все равно настроены на продолжение сопротивления России.

Лишь 20% украинцев ожидают, что война закончится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января 2026 года.

"При этом в сентябре-октябре 2025 года 33% ожидали, что война может закончиться не позднее первой половины 2026 года, в декабре 2025 года так считали – уже 26%. Сейчас – 20%, то есть все меньше людей ожидают завершения до середины 2026 года", – отметили в КМИС.

18% ожидают завершения войны во второй половине 2026 года, 43% – в 2027-м или позже. А 19% ответили "трудно сказать".

Видео дня

При этом большинство украинцев (65%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 17% респондентов.

В декабре 2025 года готовы были терпеть столько, сколько нужно, 62%, в сентябре 2025-го – 62%. То есть пока не наблюдаем существенных изменений в общественных настроениях.

"Несмотря на масштабные попытки России создать гуманитарную катастрофу, среди украинцев все равно большинство настроено на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата", - говорится в опросе.

При этом во всех регионах большинство - 58-72% - готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. В частности, в г. Киев таких 72%. Если говорить о других регионах, то на западе - 66%, в центре / севере (без г. Киев) - 64%, на юге - 64%, на востоке - 58%.

Справка. В течение 23-29 января 2026 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения, где среди прочего были вопросы, связанные с войной и миром. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Вероятность окончания войны в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что окончания войны в ближайшей перспективе не будет, ведь российский диктатор Владимир Путин будет продолжать свою игру в переговоры.

По словам нардепа, может идти речь о готовности к перемирию – однодневному или двухдневному, однако все это будет делаться для того, чтобы "держать в фокусе внимания" президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: