Плетенчук объяснил, почему Россия уменьшила применение кораблей для ударов по Украине

По его словам, любая остановка корабля делает его мишенью для ВСУ.

Сейчас в Черном море - относительное затишье, обусловленное сезонными штормами, ведь выход из гавани в Новороссийске значительно затруднен погодными условиями, а из-за высоких волн и ветра загружать ракеты "Калибр" опасно. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"У нас ситуация длительное время остается неизменной. Не следует забывать, что сейчас межсезонье, период штормов, и навигация довольно затруднена. В частности, в той локации, где россияне на данный момент дислоцируются - это Новороссийск. Выходы из этой гавани довольно сложные. В любом случае в море не наблюдается каких-либо кораблей или подводных лодок", - сказал он.

В то же время, как добавил спикер, вражеская авиация остается активной, хотя в определенной степени и она зависит от погодных условий, но не настолько, как корабли. Он отметил, что в этот период выходы авиации возможны, но применение довольно сложное.

Видео дня

По словам Плетенчука, в январе 2026 года Черноморский флот РФ вместо "обычных" нескольких выходов в месяц применил ракеты "Калибр" только 1 раз.

По его словам, подготовка к атакам с моря существенно отличается от подготовки авиации, ведь флот врага ранее имел основную базу в Крыму, из-за потери которой имеет определенные ограничения. В частности, сейчас россияне вынуждены загружать "Калибры" в Новороссийске, что является опасным и технически сложным процессом во время шторма. Это касается как надводных кораблей, так и подводных лодок, которые вынуждены подняться на поверхность - на подводные лодки загрузка происходит в горизонтальном положении. Кроме того, любая остановка корабля у причала с плавкраном делает его мишенью для ВСУ. Военный пояснил:

"Загрузка ракет происходит непосредственно в пункте базирования Новороссийск... Это делать не так просто, потому что в этот момент они находятся в уязвимом положении".

Удары РФ по Украине

Напомним, 20 января во время массированной атаки по Украине РФ применила противокорабельную ракету "Циркон". Плетенчук объяснил, что эту ракету, вероятно, проблематично запускать с надводных ракетоносителей из-за каких-то проблем. Он рассказал, что некоторые аналитики считают, что она еще сырая, хотя и не новая. В начале полномасштабного вторжения оккупанты ее несколько раз применяли, но были проблемы с ее "переобучением" из противокорабельного статуса работать по земле.

Вас также могут заинтересовать новости: