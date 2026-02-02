Такого не было с 2018 года: биткоин обвалился до нового дна, и прогнозы неутешительные

Январское падение главной криптовалюты продолжило самую длинную серию потерь с 2018 года.

В понедельник, 2 февраля, курс биткоина упал на 2,5% до десятимесячного минимума, достигнув отметки 74 541 доллар во время азиатских торгов. Падение стоимости главной криптовалюты произошло на фоне общей нестабильности рынка.

Как пишет Bloomberg, январское падение стало четвертым подряд месяцем падения для биткоина - самая длинная серия потерь с 2018 года.

"Дальнейшее падение ниже максимума 2021 года в районе 70 тысяч долларов будет означать серьезный удар по доверию в долгосрочной перспективе", - отметила соучредитель Orbit Markets Кэролайн Маурон.

Видео дня

Негативную динамику демонстрируют и другие цифровые активы. Так, вторая по величине криптовалюта Ether подешевела на 4%, а меньший токен Solana на 1,6%.

Прокриптовалютная политика Белого дома и стремительный рост институционального принятия криптовалют в прошлом году привели к рекордному росту цены биткоина до более 126 тыс. долл. Однако с тех пор актив обесценился примерно на 40%.

"В краткосрочной перспективе настроения остаются пессимистическими. Криптовалюта следует за общими рынками активов и не движется изолированно. Я ожидаю, что минимальная цена биткоина будет в диапазоне от 70 000 до 74 000 долларов, а максимальная – около 90 000 долларов", – отметил главный инвестиционный директор Ericsenz Capital Дамиен Ло.

Обострение падения произошло после того, как президент Дональд Трамп назначил Кевина Варша на должность председателя Федеральной резервной системы. Варш завоевал репутацию сторонника жесткой монетарной политики во время своего пребывания на посту губернатора ФРС, что противоречит ожиданиям инвесторов относительно ослабления доллара США.

Курс биткоина к доллару - последние новости

В октябре 2025 года главная криптовалюта мира достигла отметки в 124 тысячи долларов. Это стало пиком, после которого началось падение, продолжающееся до сих пор.

31 января цена биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов, что стало самым низким уровнем с апреля 2025 года. Общая стоимость криптовалютного рынка тогда сократилась примерно на 111 миллиардов долларов за 24 часа.

Вас также могут заинтересовать новости: