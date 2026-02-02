Сколько украинцев поддерживают удары по энергетике и другим объектам России: опрос КМИС

В январе 2026 года 90% считали, что Украина должна наносить удары по территории РФ.

На сегодняшний день 80% украинцев считают, что кроме военных целей Украина должна атаковать и другие объекты России (рост с 52% по сравнению с февралем 2023 года). Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января 2026 года.

Отмечается, что и в феврале 2023 года, и в январе 2026 года 90% опрошенных считали, что Украина должна наносить удары по территории России.

При этом с 38% до 10% стало меньше тех, кто говорит об ударах только по военным объектам.

Видео дня

"Зато сейчас 80% считают, что кроме военных объектов Украина должна наносить удары и по другим объектам (рост с 52% по сравнению с февралем 2023 года). Так, 7% говорят о военной и нефтегазовой инфраструктуре, 48% - добавляют к этому еще и энергетику России, ТЭЦ, а 25% вообще считают, что Украина должна наносить удары и по населению России (рост с 13% в феврале 2023 года)", - отмечают в КМИС.

По данным опроса, несмотря на сложную зиму и террористические действия России на конец января 2026 года 66% респондентов были оптимистами и считали, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Пессимистично оценивали будущее - 22%.

В КМИС отмечают, что при этом по сравнению с декабрем 2025 года изменений почти не было, то есть несмотря на сложные обстоятельства в Украине не наблюдается усиления пессимизма среди населения.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий отметил, что декабрь стал рекордным месяцем по количеству пораженных целей на территории РФ.

Он подчеркнул, что мы дошли до того, что даже если 10% дронов долетают до цели, то это то, что чувствует вся Россия.

По его словам, у россиян сейчас серьезные проблемы с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) в системе противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Украина, как и Россия, теряет ЗРК, но украинцам увеличивают их поставки, хотя и есть перебои с поставками ракет к ним. России негде взять новые ЗРК, поэтому они близки к критической черте, когда можно будет считать, что их ПВО не справляется. При этом у них также дефицит снарядов для ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: