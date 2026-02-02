Атак по энергетической инфраструктуре не было: Зеленский сообщил об изменении целей России

В то же время были отдельные обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, отметил Зеленский.

Украинские энергетики полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу, сообщил президент Владимир Зеленский. И хотя за сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, целенаправленных ударов российских ракет и "Шахедов" по энергетической инфраструктуре не было.

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной. Были, в частности, удары по Днепровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги", – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что провел селекторное совещание, в ходе которого были определены отдельные поручения по этому вопросу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. По словам президента, выполнение этих поручений планируется сегодня. В то же время президент добавил, что в Киеве более 200 домов остаются без отопления, но в основном речь идет о последствиях аварий.

"Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Также областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи – по данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это – в сельской местности. Связь должна быть стабильной", – добавил Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине введут "белый список" для терминалов спутниковой связи Starlink. Это произошло на фоне роста случаев ударов РФ дронами с использованием Starlink.

Между тем начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, сообщил, что в последнее время РФ изменила тактику своих ударов. Он отметил, что речь идет не только об увеличении количества БПЛА, но и о наращивании баллистической компоненты. На фоне этого некоторые средства ПВО Украины не успевают перезаряжаться.

