HBO объявил сроки выхода сериала о Гарри Поттере

Увидеть новую версию истории о выжившем мальчике можно будет уже через год.

В HBO уточнили сроки премьеры сериала по вселенной Гарри Поттера - релиз проекта запланирован на начало 2027 года.

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью Deadline сообщил, что канал уже ранее ориентировался на 2027 год, а теперь готов сузить окно премьеры. По его словам, сериал выйдет именно в начале года, однако пока HBO не определился, в какой именно месяц:

"Я бы сказал, что, если сузить диапазон, то это будет начало 2027 года. А теперь вы спросите, означает ли это январь, февраль, март, апрель, но мы еще не готовы это сказать. Я скажу, что это будет начало 2027 года".

Как известно, масштабный телевизионный проект HBO должен стать полноценной и детальной экранизацией книжной серии Джоан Роулинг. В отличие от культовых фильмов, сериал задумывается как долгосрочная франшиза, в рамках которой каждый сезон будет посвящен отдельной книге, что позволит значительно глубже раскрыть сюжет, персонажей и второстепенные линии, которые не попали в киноадаптации.

Видео дня

Проект создается в сотрудничестве с Warner Bros. Television, а сама Роулинг привлечена в качестве исполнительного продюсера, что, по словам канала, должно обеспечить верность первоисточнику. Сериал перезапустит историю с полностью новым актерским составом и не будет связан с кинофраншизой 2000-х годов.

Недавно Ральф Файнс, сыгравший в оригинальных фильмах лорда Волдеморта, вероятно, проговорился о личности своего сериального преемника.

Вас также могут заинтересовать новости: