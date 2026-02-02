Серьезная угроза для украинцев: Плетенчук предупредил об опасности из оккупированного Крыма

По словам представителя ВМС, на полуостров заходят отдельные подразделения противника для восстановления и перегруппировки.

Временно оккупированный Крым стал для России военной базой и логистическим хабом, а также оттуда в прошлом месяце увеличилось количество ударов по Украине. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Наш временно оккупированный полуостров они используют как военную базу и логистический хаб. Там есть соответствующая группировка, которая непосредственно дислоцируется и среди задач которой, как бы сказать, оборона оккупированных территорий от освобождения", - сказал Плетенчук.

На полуостров, по данным спикера, заходят отдельные подразделения для восстановления и перегруппировки. Он напомнил, что разветвленная логистическая сеть, которую оккупанты строили в Крыму с 2014 года, сейчас уже работает и для обеспечения российских войск на материковой части Украины.

Также, добавил Плетенчук, россияне используют территорию АРК для того, чтобы оттуда применять баллистику. В частности, в январе россияне наносили ракетные удары больше, чем обычно.

"Не имея возможности работать с морских носителей, они применяют мобильные пусковые установки и ведут обстрелы с территории Крыма. Если раньше приоритетом были обстрелы портовой инфраструктуры, то в прошлом месяце это были и другие регионы Украины, к сожалению. Но эти цели сложны для поражения", - подчеркнул спикер.

Он пояснил, что такие установки в Крыму противник фактически перемещает "партизанским способом" - то есть, пусковые комплексы постоянно меняют позиции, передвигаются вне населенных пунктов, избегают общих дорог и действуют скрытно. Именно это, по словам Плетенчука, создает дополнительные трудности и повышает опасность для гражданских по всей Украине.

Ситуация в Крыму - что еще известно

Напомним, ранее Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне пытаются как можно быстрее восстановить радиолокационные станции, которые поражают Силы обороны Украины. Таким образом, из-за ударов Украины враг теряет "глаза".

По его словам, уничтожение обзорных систем означает дальнейшее поражение объектов, которые они прикрывают. В любом случае, уменьшение потенциала врага в возможности обнаружить средства нападения со стороны ВСУ - плюс, но россияне всегда на это реагируют - восстанавливают потери.

