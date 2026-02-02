После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство по 'Киевтеплоэнерго' и другим коммунальщикам, - Кличко

Он отметил, что это делается для дискредитации киевской власти, с 2019 года из более чем 1500 подозрений сотрудникам КГГА только два дела дошли до суда.

После массированного обстрела Киева 9 января работники "Киевтеплоэнерго" и других коммунальных служб столицы, которые ликвидируют последствия, подвергаются давлению и преследованию со стороны силовых структур. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Украинской правде".

"После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго", водоканала, других коммунальных предприятий, работающих над устранением последствий обстрелов. К примеру, по упрощенной процедуре водоканал закупает генератор, который очень нужен сейчас в этих условиях. Закупили генераторы - на следующий день открывается уголовное производство. В разгар кризиса работники занимаются тем, чтобы предоставить документы, происходят выемки, нужно ходить по судам. И таких примеров достаточно много", - рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что это делается для дискредитации киевских властей, с 2019 года из более чем 1500 подозрений сотрудникам КГГА только два дела дошли до суда.

"С 2019 года против мэрии было возбуждено 1560 с чем-то уголовных дел. По нашему УПК уголовное дело открыть очень просто. Потом из каждого утюга, из каждого телеграм-канала рассказывают, какие здесь негодяи, а общество аплодирует борьбе с коррупцией. Но по 1560 производствам 110 работников получили подозрения. Против 24-х дела закрыты. По всем производствам есть два решения суда. Делается всё, чтобы облить грязью и рассказать, как всё плохо", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что давление на местное управление происходит не только в Киеве, но и во многих других городах Украины.

"Я могу вам сказать сейчас не только как киевский городской голова, но и как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах. Местное самоуправление является базисом демократии в каждой европейской демократической стране. У нас под разными предлогами было отстранено более 300 руководителей громад", - подчеркнул Виталий Кличко.

